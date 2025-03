Eurobasket 2025, il sorteggio: Italia nel Gruppo C con la Grecia di Giannis e la Spagna

Si è tenuto a Riga il sorteggio dei Gironi di Eurobasket 2025: gli Azzurri di Pozzecco nel Gruppo C con la Grecia di Giannis Antetokounmpo e la Spagna campione in carica. Il torneo si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga in Lettonia, a Katowice in Polonia, a Tampere in Finlandia e a Limassol a Cipro. La 42^ edizione della competizione continentale sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW