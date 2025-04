Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentatreesima e penultima giornata della stagione regolare scatta mercoledì 2 aprile con Fenerbahce-Barcellona in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19.45. Giovedì 3 aprile alle 19 si prosegue con la diretta di Monaco-Panathinaikos su Sky Sport Max e NOW, mentre alle 21 live Real Madrid-Paris su Sky Sport Arena e NOW. Il derby italiano Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano va in scena venerdì 4 aprile alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW. A chiudere la giornata la differita di Stella Rossa Belgrado-Efes Istanbul su Sky Sport Uno e NOW dalle 22.30.

Settimana dedicata anche alle semifinali di BKT EuroCup, il torneo continentale che ha visto la partecipazione di venti tra i migliori club internazionali. Mercoledì 2 aprile alle 21.45 in differita su Sky Sport Arena e NOW gara-3 tra Bahcesehir e Gran Canaria.

