La Virtus Bologna continuerà con Dusko Ivanovic . A dare la notizia è stato il patron bianconero Massimo Zanetti in conferenza stampa: "Confermo di aver firmato il contratto con il nostro coach anche per la stagione ventura. L'allenatore è la persona più importante e Ivanovic sa trattare con i giocatori quindi mi sono sentito di riconfermarlo anche per l'anno venturo: sarà lui ad avere la delega per fare la squadra insieme a Paolo Ronci". L'allenatore montenegrino era subentrato al posto di Luca Banchi a dicembre 2024 , dopo che il coach toscano aveva deciso di rassegnare le dimissioni. La società bolognese si era allora affidata all' esperienza di Ivanovic : dallo scudetto vinto in Spagna nel 2020 con il Baskonia, la guida nel 2022/2023 della Stella Rossa, fino al 2024 con il ritorno al Baskonia e la qualificazione ai playoff di Eurolega a discapito proprio di Bologna, battuta nell'ultima partita del play-in.

Eurolega: confermata l'offerta di una wild card triennale

Massimo Zanetti ha parlato anche dei prossimi progetti, andando a confermare che il club ha ricevuto l'offerta di una wild card triennale per continuare a giocare in Eurolega fino al 2028: "Abbiamo ricevuto un'offerta triennale da Eurolega assieme a Partizan e Stella Rossa. Stiamo ancora contrattando, perché il costo della wild card è piuttosto alto, ma è un'opportunità strategica per la visibilità in Europa, anche in ottica sponsor. In questo momento si parla molto della NBA in Europa, ma Eurolega è ancora la competizione più importante, con un seguito molto grande. E le opportunità cresceranno ancora con il potenziale ingresso della nuova squadra di Dubai".