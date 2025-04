Tutto in una settimana: il Play In LIVE su Sky

L'Eurolega entra nel momento decisivo, con le partite da 'dentro o fuori': tra oggi e venerdì si definisce il quadro dei playoff con le ultime due partecipanti, che usciranno dal Play In. A sfidarsi Real Madrid-Paris e Stella Rossa-Bayern Monaco. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Al termine di una stagione regolare emozionante, con 38 appassionanti giornate, restano da decidere i nomi delle due squadre che completeranno la griglia dei Play Off. Questa, dunque, è la settimana dei Play In, che andranno in onda su Sky Sport Arena e NOW. Si parte oggi martedì 15 aprile. Alle 20.30 in diretta la prima sfida: i tedeschi del Bayern Monaco ospiteranno i serbi della Stella Rossa Belgrado. Telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

A seguire, in differita dalle 22.30, l’incontro tra gli spagnoli del Real Madrid e i francesi del Paris: chi vince affronta ai playoff il Fenerbahce. Il commento sarà di Andrea Solaini e Matteo Soragna. Venerdì 18 aprile l’ultima sfida, tra la vincente di Bayern-Stella Rossa e la perdente di Real Madrid-Paris, in onda in orario e canali da stabilire, con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin: chi vince affronta ai playoff l'Olympiacos. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.