Dame Sarr, talento azzurro classe 2006, lascia il Barcellona con effetto immediato dopo aver raggiunto l'accordo. Il club catalano probabilmente non ha gradito la partenza, senza autorizzazione, per il Nike Hoop Summit. Sarr potrà così concentrarsi sul suo futuro negli Stati Uniti: da una parte c'è la possibilità del Draft NBA, che si terrà a giugno, dall'altra la scelta di un college per la stagione NCAA 2025-2026

Si è conclusa dopo quasi tre stagioni l'esperienza della giovane promessa italiana Dame Sarr al Barcellona . La guardia di Oderzo classe 2006 e il club spagnolo hanno trovato un accordo consensuale come si legge dal comunicato del Barça: "Dame Sarr non farà parte del roster del Barcellona per il resto della stagione 2024-2025. Il Club e il giocatore hanno raggiunto un accordo affinché possa concentrarsi sul suo futuro sportivo, con un occhio di riguardo al salto in NBA ". Il talento italiano lascia quindi il club con effetto immediato, nonostante la scadenza del suo contratto fosse prevista per il 30 giugno 2025.

I motivi

Sull'addio prematuro potrebbe aver pesato la decisione del ragazzo di volare negli Stati Uniti per giocare il noto torneo Nike Hoop Summit di Portland, lasciando momentaneamente scoperto il Barça nell'ultimo periodo della regular season di Eurolega. Penarroya, il tecnico blaugrana, non aveva gradito la scelta del giovane di partire, criticandolo addirittura in diretta TV dopo la partita contro il Real Madrid: "Pensare che, durante la stagione, un ragazzo vada a giocare un torneo giovanile anziché un Barcellona-Real Madrid, a prescindere dall'impegno che hai preso con la tua squadra, è qualcosa che mi lascia un po' confuso". Il Barcellona però aveva concesso inizialmente il proprio via libera, ritrattando la propria decisione considerando Sarr una pedina fondamentale per il roster catalano. Ma il Nike Hoop Summit non è un torneo qualsiasi, ma una rampa di lancio per i giovani cestiti che vogliono arrivare a giocare in NBA. Si tratta di una sfida tra i migliori liceali d'America contro quelli del resto del mondo, con tutti gli scout NBA e NCAA in tribuna a prendere appunti verso il Draft. E Sarr sicuramente l'attenzione l'ha catturata con la sua prestazione: è stato miglior realizzatore del Team World con 17 punti (4/7 da due e 1/2 da tre).