Trinchieri, addio allo Zalgiris Kaunas

Andrea Trinchieri lascia dopo un anno e mezzo lo Zalgiris Kaunas. Lo ha comunicato il club lituano con una nota. Il contratto è stato rescisso di comune accordo. Trinchieri, già allenatore di Cantù, Partizan Belgrado e Bayern Monaco, era arrivato in Lituania alla fine del 2023, subentrando a Kazys Maksvytis. Nella sua prima stagione, l'allenatore milanese ha vinto la King Mindaugas Cup, perdendo la finale del campionato con il Vilnius Rytas e ottenendo nella sua parentesi 9 vittorie e 8 sconfitte in Eurolega, dove si è classificato al 14° posto. In questa stagione europea, lo Zalgiris ha chiuso al 13° posto con 15 vittorie e 19 sconfitte, facendo doppietta a livello nazionale con Coppa e campionato. Oltre a Trinchieri, anche il vice Massimiliano Menetti lascia il club.