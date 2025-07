L'Eurolega ha svelato il calendario per la stagione 2025/26. Dalla data d'inizio fino ai playoff e playout, passando per le partite di Virtus Bologna e Olimpia Milano: tutte le informazioni

L'Eurolega sta per ritornare. La stagione 2025/26 inizierà il prossimo 30 settembre e terminerà a metà aprile. Poi a partire dal 21 aprile inizieranno i playin e dal 28 aprile inizieranno i playoff, che non termineranno più tardi del 13 maggio. A chiudere la stagione ci sarà la Final Four, con le semifinali in programma il 22 maggio e la finale il 24 maggio.