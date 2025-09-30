Un'esclusiva Sky , Eurolega ed EuroCup prendono il via oggi con tre squadre italiane in campo (Bologna, Milano e Venezia, mentre domani sarà il turno di Trento). Ma in quattro giorni saranno ben 9 le partite offerte sugli schermi di Sky Sport, per "battezzare" al meglio la nuova stagione di pallacanestro europea

Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da domani, martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della pallacanestro europea. Al commento il dream team del racconto del basket di Sky Sport, con Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket nel quintetto di talent formato da Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.

L’Eurolega su Sky Sport

All’appassionante torneo continentale di basket, con i venti club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna. La prima giornata scatta domani, martedì 30 settembre, con due sfide appassionanti: Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 19.30, e Virtus Bologna-Real Madrid, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20. Il giorno dopo, mercoledì 1° ottobre, completa il turno Fenerbahce-Paris, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19.45.

Per la seconda giornata, giovedì 2 ottobre, torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano, in casa del Partizan Belgrado: diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Max una classica del basket europeo: Real Madrid-Olympiacos. Venerdì 3 ottobre si chiude la seconda giornata della stagione regolare con due sfide: alle 20.15 su Sky Sport Arena la diretta di Panathinaikos-Barcellona; alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna.