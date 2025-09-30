Un'esclusiva Sky, Eurolega ed EuroCup prendono il via oggi con tre squadre italiane in campo (Bologna, Milano e Venezia, mentre domani sarà il turno di Trento). Ma in quattro giorni saranno ben 9 le partite offerte sugli schermi di Sky Sport, per "battezzare" al meglio la nuova stagione di pallacanestro europea
Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da domani, martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della pallacanestro europea. Al commento il dream team del racconto del basket di Sky Sport, con Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket nel quintetto di talent formato da Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.
L’Eurolega su Sky Sport
All’appassionante torneo continentale di basket, con i venti club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna. La prima giornata scatta domani, martedì 30 settembre, con due sfide appassionanti: Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 19.30, e Virtus Bologna-Real Madrid, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20. Il giorno dopo, mercoledì 1° ottobre, completa il turno Fenerbahce-Paris, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19.45.
Per la seconda giornata, giovedì 2 ottobre, torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano, in casa del Partizan Belgrado: diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Max una classica del basket europeo: Real Madrid-Olympiacos. Venerdì 3 ottobre si chiude la seconda giornata della stagione regolare con due sfide: alle 20.15 su Sky Sport Arena la diretta di Panathinaikos-Barcellona; alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna.
Al via anche l'EuroCup
Da oggi, martedì 30 settembre, va in scena anche la prima giornata di regular season di BKT EuroCup, il torneo continentale in esclusiva su Sky Sport che vede di fronte 20 tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane impegnate: Umana Reyer Venezia, nel gruppo A e Dolomiti Energia Trento, nel gruppo B.
Il turno inaugurale vedrà già oggi l’Umana Reyer Venezia ospitare l’Aris Salonicco, alle 20.30 su Sky Sport Mix. Mercoledì 1° ottobre, invece, alle 20 su Sky Sport Basket l’esordio anche per Dolomiti Energia Trento, opposta a Bourg en Bresse.
Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo dell’EuroLeague e della BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network
La programmazione di Eurolega in esclusiva su Sky e NOW
Martedì 30 settembre
- In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 19.30, Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
- In diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW, con prepartita dalle 20, Virtus Bologna-Real Madrid (telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
Mercoledì 1° ottobre
- In diretta alle 19.45 su Sky Sport Arena e NOW Fenerbahce-Paris (telecronaca di Giovanni Poggi)
Giovedì 2 ottobre
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)
- In diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW Real Madrid-Olympiacos (telecronaca di Davide Fumagalli)
Venerdì 3 ottobre
- In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW Panathinaikos-Barcellona (telecronaca di Paolo Redi)
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
La programmazione di BKT EuroCup in esclusiva su Sky e NOW
Martedì 30 settembre
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW Umana Reyer Venezia-Aris (telecronaca di Andrea Solaini, in studio Dalila Setti-Matteo Soragna)
Mercoledì 1° ottobre
- In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW Dolomiti Energia Trento-Bourg en Bresse (telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi)