Olympiacos, trattativa avanzata con Monte Morris

Dopo gli arrivi in estate dei vari Devonte’ Graham, Talen Horton-Tucker, Trey Lyles e Kai Jones, un nuovo giocatore con un passato recente in NBA sta per fare il salto dell’oceano. Secondo quanto riportato da EuroHoops, le trattative tra Monte Morris e l’Olympiacos sono avanzatissime, con grande ottimismo da parte del club greco per chiudere un accordo fino al termine della stagione. Morris, che ha alle spalle 420 partite in NBA tra Denver, Detroit, Minnesota e Phoenix, si sarebbe convinto della destinazione greca per continuare a giocare ad alto livello, risolvendo così i problemi dell’Oly che fin dall’inizio della stagione era alla ricerca di una nuova guardia. Se dovesse concretizzarsi il contratto, Morris potrebbe essere a disposizione a fine mese quando l'Olympiacos farà visita alla Virtus Bologna nel 18° turno di Eurolega.