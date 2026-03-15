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L’Olimpia sogna il colpo a Bologna per tentare la scalata in classifica

Serie A

Reduce dalla vittoria sul Maccabi che ne ha tenute vive le speranze di raggiungere il play-in in Eurolega, l’Olimpia scende in campo a Bologna questa sera con l’idea di piazzare un colpo in trasferta che la riavvicinerebbe alla capolista. La diretta del big match inizia alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin

VIRTUS-OLIMPIA: IL BIG MATCH SU SKY SPORT

 

La parola d’ordine in casa Olimpia è: cavalcare l’onda positiva della vittoria sul Maccabi in Eurolega e tentare il colpaccio a Bologna. Se la vittoria sugli israeliani ha tenuto vive le speranze di Milano di raggiungere il play-in, un eventuale successo sul campo della storica rivale avvicinerebbe i ragazzi di coach Peppe Poeta alla vetta della classifica in campionato. Vetta della classifica occupata proprio dalla Virtus, che viceversa dopo la sconfitta casalinga con il Partizan ha di fatto detto addio alle speranze di prolungare oltre la regular season la sua avventura europea. In campo per l’Olimpia ci saranno gli ex Pippo Ricci e Nico Mannion, mentre il veterano Bryant Dunston, altro ex, sarà fuori per un problema alla mano sinistra. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin.

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