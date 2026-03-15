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Duke vince il torneo ACC e Dame Sarr è protagonista: ora via con la March Madness

Basket

Nella notte i Blue Devils hanno battuto in volata Virginia, conquistando così per il secondo anno consecutivo il torneo ACC. E tra i protagonisti per Duke c’è stato anche l’azzurro Dame Sarr, sempre più pezzo fondamentale per una squadra che ora punta in alto anche nella leggendaria March Madness che inizia martedì prossimo

La vittoria non è stata affatto di quelle facili, perché per battere Virginia e conquistare così il torneo ACC per il secondo anno consecutivo Duke ha dovuto sudare letteralmente fino all’ultimo possesso. E i protagonisti del successo 74-70 per i Blue Devils sono stati prima di tutto Isaiah Evans, autore di 20 punti, e i gemelli Boozer, con Cayden a quota 16 e Cameron a 13, nella vittoria che lancia ulteriormente Duke c’è anche la firma di Dame Sarr. L’azzurro, ormai punto fisso nel quintetto di coach Jon Scheyer nello spot di guardia, ha giocato poco meno di 35 minuti chiudendo con 9 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate. Per Sarr e compagni si apre ora l’avventura nel torneo più ambito, ovvero quello della NCAA comunemente conosciuto come ‘March Madness’. Il tabellone verrà deciso oggi nella tradizionale ‘Selection Sunday’, ma i Blue Devilsin testa al ranking del basket universitario a livello maschile, sanno già di essere la testa di serie assolutae puntano a tornare a vincere quel titolo che manca dal 2015

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