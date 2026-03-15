La Virtus per il riscatto e per mantenere la vetta: arriva la sfida con Milano

Alla Virtus Arena, c’è da scommetterci, ci sarà da parte di tutti, pubblico compreso, una gran voglia di dimenticare il Partizan e ripartire in campionato. Se la sconfitta interna contro i serbi maturata mercoledì ha chiuso alla speranza di qualificarsi al play-in in Eurolega, infatti, in campionato Bologna rimane capolista solitaria e questa sera ha la possibilità di ribadire la sua leadership. L’Olimpia, storica rivale con cui negli ultimi anni le Vu Nere si sono quasi sempre giocate lo scudetto, è d’altronde a due vittorie di distanza e un eventuale successo stasera darebbe a Saliou Niang e compagni un margine di vantaggio significativo in vista della corsa al piazzamento nella griglia playoff. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin.