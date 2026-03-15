La Virtus per il riscatto e per mantenere la vetta: arriva la sfida con Milano

La sconfitta interna con il Partizan di mercoledì ha di fatto chiuso alla Virtus la prospettiva di un possibile ritorno al play-in in Eurolega, ma per i ragazzi di Dusko Ivanovic arriva subito la possibilità di riscattarsi nella classica del nostro campionato contro Milano. La diretta del big match inizia alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin
VIRTUS-OLIMPIA: IL BIG MATCH SU SKY SPORT
Alla Virtus Arena, c’è da scommetterci, ci sarà da parte di tutti, pubblico compreso, una gran voglia di dimenticare il Partizan e ripartire in campionato. Se la sconfitta interna contro i serbi maturata mercoledì ha chiuso alla speranza di qualificarsi al play-in in Eurolega, infatti, in campionato Bologna rimane capolista solitaria e questa sera ha la possibilità di ribadire la sua leadership. L’Olimpia, storica rivale con cui negli ultimi anni le Vu Nere si sono quasi sempre giocate lo scudetto, è d’altronde a due vittorie di distanza e un eventuale successo stasera darebbe a Saliou Niang e compagni un margine di vantaggio significativo in vista della corsa al piazzamento nella griglia playoff. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Menghin.
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