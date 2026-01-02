Offerte Sky
Virtus Bologna-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano in una Virtus Arena col tutto esaurito. In palio, nell’ennesimo capitolo di una lunga rivalità, c’è una vittoria potenzialmente importantissima anche per la classifica delle due squadre. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

TABELLINO LIVE

Il racconto del primo tempo

Dopo un buon inizio della Virtus, è l'Olimpia a mettere le mani sulla partita grazie alla posizione profonda di Devin Booker e soprattutto i recuperi difensivi, capitalizzando sulle tante palle perse dei padroni di casa per volare a +9 sul 19-10. Il vantaggio degli ospiti si allunga grazie alla superiorità sotto canestro, con Marko Guduric che a rimbalzo offensivo si procura il gioco da tre punti che vale il 27-14 con cui si chiude il primo quarto.

 

Josh Nebo fa il vuoto a centro area e spinge Milano sul +15 sfruttando l'assenza di lunghi di ruolo tra i campioni d'Italia complici le assenze di Smailagic, Diouf e Diarra. 

Eurolega, 19° turno: programma e risultati

  • Virtus-Olimpia su Sky Sport Basket e NOW (TABELLINO LIVE)
  • Baskonia-Fenerbahce (TABELLINO LIVE)
  • Panathinaikos-Olympiacos su Sky Sport Arena e NOW (TABELLINO LIVE)
  • Real Madrid-Dubai alle 20.45
  • Bayern-Maccabi alle 21
  • Efes-Stella Rossa 65-87 (TABELLINO)
  • Hapoel-Zalgiris 80-93
  • ASVEL-Paris 94-89
  • Valencia-Partizan 86-73
  • Barcellona-Monaco 74-90

Altro addio a Trapani: se ne va Jordan Ford

Serie A

Dopo quelli di Amar Alibegovic e Timmy Allen, è il momento di un altro addio in casa Trapani...

Poeta: "A Bologna un’Olimpia solida per 40 minuti"

Eurolega

Dopo averla battuta qualche settimana fa in campionato, stasera (20.30, diretta su Sky Sport e...

Ivanovic: "Dobbiamo credere nella vittoria"

Eurolega

Questa sera (20.30, diretta su Sky Sport Basket e NOW) la Virtus ospita l’Olimpia per il primo...

Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky

Eurolega

  Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita...

Pozzecco al Galatasaray: ora è ufficiale

Basket

La notizia circolava da qualche giorno, e poco fa è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco è...
