Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano in una Virtus Arena col tutto esaurito. In palio, nell’ennesimo capitolo di una lunga rivalità, c’è una vittoria potenzialmente importantissima anche per la classifica delle due squadre. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Il racconto del primo tempo
Dopo un buon inizio della Virtus, è l'Olimpia a mettere le mani sulla partita grazie alla posizione profonda di Devin Booker e soprattutto i recuperi difensivi, capitalizzando sulle tante palle perse dei padroni di casa per volare a +9 sul 19-10. Il vantaggio degli ospiti si allunga grazie alla superiorità sotto canestro, con Marko Guduric che a rimbalzo offensivo si procura il gioco da tre punti che vale il 27-14 con cui si chiude il primo quarto.
Josh Nebo fa il vuoto a centro area e spinge Milano sul +15 sfruttando l'assenza di lunghi di ruolo tra i campioni d'Italia complici le assenze di Smailagic, Diouf e Diarra.
