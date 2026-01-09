Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Olimpia Milano-Efes, il risultato della partita di Eurolega in diretta su Sky Sport Uno

Eurolega
Ciamillo-Castoria

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il bis dopo la grande vittoria sul campo del Panathinaikos affrontando una squadra in piena crisi ma sempre pericolosa come l'Efes. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Davide Pessina

TABELLINO LIVE

Dopo aver espugnato OAKA con una grande prova di squadra, l'Olimpia Milano torna in campo davanti al pubblico dell'Allianz Cloud ospitando l'Efes, una delle squadre più deludenti di questa stagione di Eurolega. La squadra di coach Peppe Poeta dovrà però stare attenta agli avversari guidati da Shane Larkin, che al netto di un record fortemente negativo (6-14) hanno più talento di quanto suggerisca la loro posizione di classifica (terz'ultimi). Milano conta di recuperare Shavon Shields, mentre è ancora ai box Quinn Ellis: davanti ai propri tifosi però le Scarpette Rosse vorranno festeggiare al meglio i 90 anni della società, che si festeggiano giusto oggi. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Dan Peterson, l'intervista a Sky per i 90 anni

esclusiva

In occasione del suo 90esimo compleanno, Dan Peterson si racconta a Sky Sport. La vittoria più...

Il Collegio Federale sul caso Trapani: la diretta

live Basket

Nuova giornata potenzialmente decisiva nel caso che investe il Trapani Shark e che sta scuotendo...

Olimpia Milano-Efes alle 20.30 su Sky Sport

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il bis dopo la grande vittoria sul campo...

La Virtus crolla ad Atene: vince il Panathinaikos

Eurolega

Non passa il mal di trasferta della Virtus Bologna che perde 84-71 ad Atene contro il...

Panathinaikos-Virtus Bologna dalle 20.15 su Sky

Eurolega

Dopo i successi nel derby europeo con l’Olimpia e contro lo Zalgiris, la Virtus vola ad Atene per...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS