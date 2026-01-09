Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il bis dopo la grande vittoria sul campo del Panathinaikos affrontando una squadra in piena crisi ma sempre pericolosa come l'Efes. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Davide Pessina

Dopo aver espugnato OAKA con una grande prova di squadra, l'Olimpia Milano torna in campo davanti al pubblico dell'Allianz Cloud ospitando l'Efes, una delle squadre più deludenti di questa stagione di Eurolega. La squadra di coach Peppe Poeta dovrà però stare attenta agli avversari guidati da Shane Larkin, che al netto di un record fortemente negativo (6-14) hanno più talento di quanto suggerisca la loro posizione di classifica (terz'ultimi). Milano conta di recuperare Shavon Shields, mentre è ancora ai box Quinn Ellis: davanti ai propri tifosi però le Scarpette Rosse vorranno festeggiare al meglio i 90 anni della società, che si festeggiano giusto oggi. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.