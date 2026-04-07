Milano lotta ma cade a Valencia: addio al play-in

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Eurolega, Milano lotta ma cade a Valencia e dice addio al play-in

Eurolega
Ciamillo-Castoria

L'Olimpia Milano dà battaglia sul campo di Valencia, andando avanti anche di 13 nel corso del terzo quarto. La squadra di coach Poeta però subisce la reazione dei padroni di casa, che infliggono ai meneghini la 19^ sconfitta stagionale per 102-96 che di fatto elimina l’Olimpia dalla corsa (già compromessa, ma dipenderà dalla partita del Monaco di domani) per il torneo play-in. I 20 punti di Armoni Brooks non riescono a sopperire ai 25 di Jean Montero e i 20 di Brancou Badio

TABELLINO - LA VIRTUS CADE COL BAYERN

Seconda sconfitta consecutiva e quarta nelle ultime cinque gare di Eurolega per l’Olimpia Milano, a cui manca solamente l’aritmetica per essere eliminata definitivamente dal torneo play-in. La squadra di coach Peppe Poeta gioca un’ottima partita sul campo di Valencia, rivelazione di questa stagione, andando anche sul +13 nel corso del terzo quarto sulle spalle di un eccellente Armoni Brooks (top scorer dei suoi con 20 punti e 6/12 da tre), dei 16 di Zach LeDay e dei 14 di Shavon Shields. I padroni di casa però rispondono immediatamente e scappano via con un parziale di 12-0 in apertura di quarto periodo, trascinati dai 25 punti di Jean Montero e i 20 di Brancou Badio oltre ad un’energia completamente diversa, ben rappresentata dai 15 rimbalzi offensivi catturati e le altissime percentuali al tiro (61% da due e 40% da tre). Per attendere la definitiva eliminazione di Milano bisognerà attendere la partita di domani del Monaco, ma con due squadre davanti a sé in classifica prima ancora della decima posizione non ci sono più chance di rimontare per la squadra di Poeta a due gare dalla fine della regular season.

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Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

A due giornate dalla fine della regular season è ormai quasi aritmetica l'eliminazione dell'Olimpia Milano alla corsa del torneo play-in, perdendo anche a Valencia. Settimo ko consecutivo anche per la Virtus in casa col Bayern. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW VALENCIA-MILANO 102-96 - VIRTUS-BAYERN 80-85

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