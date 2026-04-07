Milano lotta ma cade a Valencia: addio al play-in

Seconda sconfitta consecutiva e quarta nelle ultime cinque gare di Eurolega per l’Olimpia Milano, a cui manca solamente l’aritmetica per essere eliminata definitivamente dal torneo play-in. La squadra di coach Peppe Poeta gioca un’ottima partita sul campo di Valencia, rivelazione di questa stagione, andando anche sul +13 nel corso del terzo quarto sulle spalle di un eccellente Armoni Brooks (top scorer dei suoi con 20 punti e 6/12 da tre), dei 16 di Zach LeDay e dei 14 di Shavon Shields. I padroni di casa però rispondono immediatamente e scappano via con un parziale di 12-0 in apertura di quarto periodo, trascinati dai 25 punti di Jean Montero e i 20 di Brancou Badio oltre ad un’energia completamente diversa, ben rappresentata dai 15 rimbalzi offensivi catturati e le altissime percentuali al tiro (61% da due e 40% da tre). Per attendere la definitiva eliminazione di Milano bisognerà attendere la partita di domani del Monaco, ma con due squadre davanti a sé in classifica prima ancora della decima posizione non ci sono più chance di rimontare per la squadra di Poeta a due gare dalla fine della regular season.