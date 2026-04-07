Neanche la sfida tra due squadre che non hanno più niente da chiedere a questa stagione di Eurolega permette alla Virtus Bologna di sbloccarsi. Per i campioni d’Italia arriva infatti la settima sconfitta consecutiva in Europa, a cui si aggiungono le due subite in campionato contro Reggio Emilia e Venezia a sancire il pessimo momento delle Vu Nere, che non hanno ancora vinto con Nenad Jakovljevic da capo-allenatore. Contro il Bayern Monaco i padroni di casa vanno sotto di 11 lunghezze nel primo tempo ma all’intervallo sono già in parità, riuscendo anche a mettere brevemente la testa avanti nel quarto periodo grazie a uno scatenato Matt Morgan (28 punti). Sono però gli ospiti a trovare le giocate giuste nel finale, guidati dai 24 punti con 8 rimbalzi di David Mccormack e dalla doppia doppia di Neno Dimitrijevic con 11 punti e 10 assist, salendo al 14° posto in classifica mentre la Virtus rimane al 17° a due gare dalla fine della regular season.