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Eurolega, la Virtus Bologna perde anche col Bayern: 7 ko in fila in Europa

Eurolega
Ciamillo-Castoria

La Virtus Bologna subisce l’ennesima sconfitta, la settima consecutiva in Eurolega, cedendo in casa contro il Bayern Monaco per 85-80. La squadra di coach Nenad Jakovljevic, ancora a secco di vittorie da capo-allenatore, rimonta da -11 nel primo tempo e mette anche la testa avanti nel quarto periodo, ma crolla nel finale nonostante i 28 punti di Matt Morgan

TABELLINO - MILANO CADE A VALENCIA 102-96

Neanche la sfida tra due squadre che non hanno più niente da chiedere a questa stagione di Eurolega permette alla Virtus Bologna di sbloccarsi. Per i campioni d’Italia arriva infatti la settima sconfitta consecutiva in Europa, a cui si aggiungono le due subite in campionato contro Reggio Emilia e Venezia a sancire il pessimo momento delle Vu Nere, che non hanno ancora vinto con Nenad Jakovljevic da capo-allenatore. Contro il Bayern Monaco i padroni di casa vanno sotto di 11 lunghezze nel primo tempo ma all’intervallo sono già in parità, riuscendo anche a mettere brevemente la testa avanti nel quarto periodo grazie a uno scatenato Matt Morgan (28 punti). Sono però gli ospiti a trovare le giocate giuste nel finale, guidati dai 24 punti con 8 rimbalzi di David Mccormack e dalla doppia doppia di Neno Dimitrijevic con 11 punti e 10 assist, salendo al 14° posto in classifica mentre la Virtus rimane al 17° a due gare dalla fine della regular season.

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