Da presidente a allenatore: Tony Parker prende le redini dell’ASVEL, esordio in panchina

Già presidente e socio principale della società dal 2014, da ieri sera Tony Parker è diventato anche allenatore dell’ASVEL. La leggenda francese, quattro volte campione NBA con San Antonio e plurimedagliato con la nazionale, è pronto quindi a fare il suo esordio su una panchina di club, per una realtà che dopo qualche anno nei bassifondi della classifica ora punta a stupire tutti in Eurolega con un budget molto importante e lo sguardo rivolto verso NBA Europe

L’esordio in panchina di Tony Parker, a dire il vero, è avvenuto nel pomeriggio di ieri con una netta sconfitta per mano degli Stati Uniti con la Francia Under-17 ai Mondiali che hanno preso il via proprio ieri a Istanbul. Sempre ieri, però, è arrivata anche una notizia per molti versi sorprendente: dalla prossima stagione Paker sarà l’allenatore dell’ASVEL. Il club, di cui Parker è socio principale e presidente dal 2014, si appresta ad affrontare una stagione di svolta nella sua storia e ha deciso di affidare a lui il ruolo di head coach. Lasciata la presidenza del club, Parker torna quindi sul parquet con un nuovo ruolo per lui fin qui inedito.