Da presidente a allenatore: Tony Parker prende le redini dell’ASVEL, esordio in panchina

Già presidente e socio principale della società dal 2014, da ieri sera Tony Parker è diventato anche allenatore dell’ASVEL. La leggenda francese, quattro volte campione NBA con San Antonio e plurimedagliato con la nazionale, è pronto quindi a fare il suo esordio su una panchina di club, per una realtà che dopo qualche anno nei bassifondi della classifica ora punta a stupire tutti in Eurolega con un budget molto importante e lo sguardo rivolto verso NBA Europe
L’esordio in panchina di Tony Parker, a dire il vero, è avvenuto nel pomeriggio di ieri con una netta sconfitta per mano degli Stati Uniti con la Francia Under-17 ai Mondiali che hanno preso il via proprio ieri a Istanbul. Sempre ieri, però, è arrivata anche una notizia per molti versi sorprendente: dalla prossima stagione Paker sarà l’allenatore dell’ASVEL. Il club, di cui Parker è socio principale e presidente dal 2014, si appresta ad affrontare una stagione di svolta nella sua storia e ha deciso di affidare a lui il ruolo di head coach. Lasciata la presidenza del club, Parker torna quindi sul parquet con un nuovo ruolo per lui fin qui inedito.
Il nuovo ASVEL di Parker
Dopo qualche stagione vissuta senza grandi soddisfazioni, con l’ultimo trionfo in Francia che risale al 2022 e diverse annate vissute sul fondo della classifica di Eurolega, l’ASVEL si preannuncia infatti come una delle possibili corazzate della prossima stagione europea. L’ingresso di nuovi soci e sponsor, avvio di un’operazione con vista sullo sbarco della NBA in Europa programmato tra un anno, ha fatto lievitare il budget a disposizione per l’ingaggio di giocatori e dalle parti di Villeurbanne parrebbero destinati ad arrivare molti big dal curriculum di primissimo ordine. Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore dell'ASVEL ha infatti annunciato l'ingaggio di Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb, Daniel Theis, Armoni Brooks e Both Gach. E a guidarli da bordocampo ci sarà Parker, che a sette anni dal ritiro dal basket giocato inizia così una nuova avventura.