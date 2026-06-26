Nella mattinata il board di Eurolega ha ufficializzato il format della prossima stagione e le squadre partecipanti. Il Besiktas prende il posto del Monaco, che passa in Eurocup, dove giocherà anche la nuova Maxima Roma, mentre le novità riguardano l’introduzione di una SuperCup a settembre e l’avvio dell’iter per la trasformazione dei club in vere e proprie franchigie sul modello di quanto succede già in NBA

Dentro il Besiktas, fuori il Monaco. In estrema sintesi è questa la novità principale della prossima stagione di Eurolega, competizione che rimane a 20 squadre e che segna l’ingresso di una terza squadra turca che va a compensare l’uscita del Monaco, passato in Eurocup. Nella seconda competizione europea giocherà anche la nuovissima Maxima Roma, sorta sulle ceneri della Pallacanestro Brescia. Le novità, per quanto riguarda l’Eurolega, non finiscono però qui, perché tra le decisioni comunicate dal board ci sono anche nuovi sviluppi di notevole interesse per il futuro.

Espansione, franchigie e un futuro in pieno sviluppo Il board ha confermato l’avvio del processo di trasformazione dei club attualmente in possesso di licenze pluriennali in vere e proprie franchigie sul modello della NBA. Un processo di trasformazione che inizierà formalmente il prossimo 1 luglio e che ci si aspetta venga completato entro il termine della prossima stagione sportiva. Per quella successiva, 2027-28, Eurolega ha invece confermato l’intenzione di ampliare il numero di squadre partecipanti a 24.