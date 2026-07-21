Il Real Madrid perde un pezzo importante della propria squadra in vista della prossima stagione: infatti Mario Hezonja eserciterà la clausola di uscita dal contratto e punta a tornare in NBA dove ha già giocato per Orlando, Portland e New York. Nelle scorse settimane era stato accostato a Dubai

Il mercato di Eurolega subisce un nuovo scossone vista la decisione di Mario Hezonja di lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal giornalista Chema De Lucas il talento croato classe 1995 ha infatti comunicato ai Blancos la decisione di esercitare la clausola di uscita dal suo contratto pagando una cifra attorno agli 850mila dollari, e punterà a tornare in NBA dove ha già giocato con Orlando Magic, Portland Trail Blazers e New York Knicks.

Già la scorsa primavera Hezonja aveva avuto delle proposte dalla NBA ma aveva deciso di proseguire col Real Madrid con cui è arrivato in finale di Eurolega (persa con l’Olympiacos) e ha vinto il premio di MVP della Liga spagnola. Ora, soprattutto dopo l'addio di Segio Scariolo, il croato ha deciso di riprovarci con l’NBA e una franchigia che potrebbe farsi avanti sono i Sacramento Kings di Scott Perry, il dirigente che lo scelse ai tempi di Orlando e che poi lo portò ai Knicks.

Non dovesse concretizzarsi il ritorno in America, è certo che Hezonja diventerebbe un nome importantissimo in Eurolega, con Dubai che già ci ha provato nelle scorso settimane e farebbe carte false per averlo.