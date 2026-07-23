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Ufficiale, Pajola al Partizan Belgrado: l'ex Virtus Bologna firma un biennale

Eurolega

Il Partizan Belgrado ha annunciato l'ingaggio di Alessandro Pajola. L'ex playmaker della Virtus Bologna, classe 1999, ha firmato in contratto di 2 anni. Il giocatore marchigiano, perno della Nazionale italiana, con la Virtus ha vinto 2 Scudetti e l'EuroCup: per lui sarà la prima esperienza all'estero

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Era noto da qualche settimana che il futuro di Alessandro Pajola sarebbe stato all’estero, e ora è arrivata l’ufficialità. Il regista classe 1999 riparte dalla Serbia e dal Partizan Belgrado con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Si parla di un accordo da quasi un milione di euro a stagione per l’ex Virtus Bologna che era anche finito nel mirino dell’Olimpia Milano.

 

Per la guardia della Nazionale si tratta di un nuovo inizio dopo la lunga militanza alla Virtus Bologna, partita dalle giovanili: col Partizan giocherà l’Eurolega e avrà un ruolo importante alle spalle, e qualche volta pure al fianco, del regista titolare Carlik Jones, nella passata stagione frenato dagli infortuni.

 

Pajola, che per due volte è stato eletto Difensore dell’Anno in Serie A nel 2022 e nel 2025, si chiude dunque dopo 10 anni l’esperienza alla Virtus Bologna con cui ha vinto 2 Scudetti, 3 Supercoppa, la Champions League FIBA e l’EuroCup.

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