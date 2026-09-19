Supercoppa Eurolega: è ancora Olympiacos contro Real Madrid, finale alle 19 su Sky Sport

Pur soffrendo tantissimo e rimontando svantaggi importanti Olympiacos e Real Madrid hanno battuto rispettivamente Fenerbahce e Dubai e ora si ritrovano nella finale della prima Supercoppa di Eurolega. Una sfida, quella tra i greci e gli spagnoli, che è la riedizione dell'ultima finale di Eurolega, vinta lo scorso maggio da Evan Fournier e compagni. Diretta dalle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini e Davide Pessina

Non sono passati nemmeno quattro mesi da quella sera a Atene, dove sul campo degli eterni rivali del Panathinaikos l'Olympiacos faceva sua l'Eurolega 2026 battendo il Real Madrid nell'atto finale delle Final Four. E oggi le due squadre si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra, con in palio la prima Supercoppa di Eurolega. Per arrivare alla finale entrambe hanno dovuto soffrire e non poco, battendo in rimonta rispettivamente il Fenerbahce e Dubai. I protagonisti delle due semifinali sono stati i veterani Evan Fournier, decisivo con i suoi 19 punti contro il Fener, e Walter Tavares, come d'abitudine totem del Real e autore di una prova da 20 punti e 7 rimbalzi nel successo su Dubai arrivato dopo un supplementare. Insieme a loro due questa sera scenderanno sul parquet tanti altri giocatori di talento, per la riedizione della grande sfida tutta da gustare alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.