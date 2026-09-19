Supercoppa Eurolega: è ancora Olympiacos contro Real Madrid, finale alle 19 su Sky Sport

Pur soffrendo tantissimo e rimontando svantaggi importanti Olympiacos e Real Madrid hanno battuto rispettivamente Fenerbahce e Dubai e ora si ritrovano nella finale della prima Supercoppa di Eurolega. Una sfida, quella tra i greci e gli spagnoli, che è la riedizione dell'ultima finale di Eurolega, vinta lo scorso maggio da Evan Fournier e compagni. Diretta dalle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini e Davide Pessina
Non sono passati nemmeno quattro mesi da quella sera a Atene, dove sul campo degli eterni rivali del Panathinaikos l'Olympiacos faceva sua l'Eurolega 2026 battendo il Real Madrid nell'atto finale delle Final Four. E oggi le due squadre si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra, con in palio la prima Supercoppa di Eurolega. Per arrivare alla finale entrambe hanno dovuto soffrire e non poco, battendo in rimonta rispettivamente il Fenerbahce e Dubai. I protagonisti delle due semifinali sono stati i veterani Evan Fournier, decisivo con i suoi 19 punti contro il Fener, e Walter Tavares, come d'abitudine totem del Real e autore di una prova da 20 punti e 7 rimbalzi nel successo su Dubai arrivato dopo un supplementare. Insieme a loro due questa sera scenderanno sul parquet tanti altri giocatori di talento, per la riedizione della grande sfida tutta da gustare alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.
Le due Supercoppe su Sky: tutte le gare in onda
La grande pallacanestro italiana ed europea riparte sui canali di Sky Sport con due supercoppe, quella di Eurolega ad Abu Dhabi e quella italiana alla Nova Arena di Tortona. Due trofei per aprire un'annata pienissima di partite tra LBA, Eurolega ed Eurocup. Di seguito tutti gli appuntamenti con le partite in diretta sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW OLYMPIACOS-FENERBAHCE LIVE