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Bayern Monaco-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Torna in campo la Virtus, che in trasferta in Germania contro il Bayern Monaco proverà a dare continuità ai suoi risultati dopo l’esaltante vittoria casalinga contro l’Olympiacos della scorsa settimana. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Dopo le emozioni forti, anzi fortissime vissute nella vittoria al cardiopalma contro l’Olympiacos campione in carica la Virtus riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dal finale in volata della gara interna persa con il Partizan e di certo andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern, quindi, promette scintille e di certo i giocatori di talento in grado di deciderla con le loro giocate non mancheranno. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

 

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