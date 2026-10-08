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Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Diretta dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Dimenticare la sconfitta in volata a Verona e riportare il record di Eurolega in pareggio. Sono questi i due comandamenti che accompagnano l’Olimpia nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha viceversa iniziato la sua stagione europea con tre nette sconfitte. L'occasione è quindi ottima per provare a riprendere la giusta rotta, magari con un successo esterno che risolleverebbe il morale della squadra. Diretta dalle 18 per la palla a due su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

 

 

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