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Eurolega, Olimpia Milano-Real Madrid 89-98: gli highlights

Eurolega

Non si ferma il momento negativo dell'Olimpia Milano, che subisce la quarta sconfitta in cinque partite di Eurolega. Il Real Madrid scappa via sul finire del primo tempo con un parziale di 14-0 e non si volta più indietro, toccando anche il +21 e gestendo il vantaggio fino al termine. A Milano non bastano i 21 punti di Leandro Bolmaro e i 17 di Devon Hall, venendo anche fischiata dai suoi tifosi nel terzo quarto prima della reazione finale

IL TABELLINO

Olimpia Milano - Real Madrid 89-98 (25-21, 15-32, 27-31, 22-14)

  • Olimpia Milano: Bolmaro 21, Hall 17, Wright 11, Mathews 14, Guduric 8, Booker 7, Burnell 3, Cole 7, Peters 1, Tonut 0, Thompson 0, Ricci 0
  • Miglior rimbalzista: Booker 6
  • Miglior assistman: Bolmaro 5
  • Real Madrid: Feliz 15, Campazzo 13, Maledon 16, Jones 12, Tavares 10, Abalde 6, Okeke 6, Smith Jr 2, Jantunen 6, Luwawu-Cabarrot 3, Pradilla 8, Procida 1
  • Miglior rimbalzista: Tavares 6
  • Miglior assistman: Campazzo 6

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