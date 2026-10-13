Non si ferma il momento negativo dell'Olimpia Milano, che subisce la quarta sconfitta in cinque partite di Eurolega. Il Real Madrid scappa via sul finire del primo tempo con un parziale di 14-0 e non si volta più indietro, toccando anche il +21 e gestendo il vantaggio fino al termine. A Milano non bastano i 21 punti di Leandro Bolmaro e i 17 di Devon Hall, venendo anche fischiata dai suoi tifosi nel terzo quarto prima della reazione finale