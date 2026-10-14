Dopo 5 turni di Eurolega e 3 giornate di campionato, con altrettante vittorie in Liga ACB, si separano ufficialmente le strade del Baskonia Vitoria e di Paolo Galbiati. All’indomani della sconfitta casalinga con Dubai (1-4 il record in Coppa), il club basco ha annunciato la fine del rapporto col coach brianzolo e contemporaneamente l’arrivo del croato Velimir Perasovic

Si è ufficialmente concluso, dopo poco più di una stagione, il rapporto tra il Baskonia Vitoria e Paolo Galbiati. Nonostante la vittoria della Coppa del Re nel 2025-26, un titolo che mancava da ben 9 anni, e tre vittorie in altrettante gare in questo avvio di Liga ACB, il club basco ha annunciato la separazione col coach brianzolo. Fatale il difficile inizio di Eurolega, con appena una vittoria – in casa contro l’Olimpia Milano – e ben quattro sconfitte, l’ultima arrivata mercoledì sera fra le mura amiche contro Dubai.

Un bilancio in cui pesano le difficoltà di un roster in gran parte inesperto e corto, ma questo non ha evitato a Galbiati l’addio. Già la scorsa estate l’ex coach di Trento era ad un passo dal trasferimento al Barcellona, ma il Baskonia decise di chiedere un importante buyout per liberarlo e così non se ne fece nulla, a conferma di un rapporto quasi mai idilliaco.

Al posto di Galbiati il club basco ha annunciato il ritorno di Velimir Perasovic con un contratto biennale: il croato, già giocatore al Baskonia dal 1993 al 1997, aveva già allenato la squadra in tre finestre, dal 2005 al 2007, nel 2015-16 e nel 2018-19. Perasovic sarà già in panchina venerdì sera al PalaDozza per la sfida contro la Virtus Bologna nel Round 6 (live su Sky Sport).