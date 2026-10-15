L'Olimpia Milano parte bene contro Dubai ma non regge il passo degli avversari, cedendo per 101-97. La squadra di coach Poeta finisce sotto anche di 20 punti sotto i colpi di un pazzesco Dwayne Bacon (29 punti con 6/6 da tre), ma rientra fino al -2 nell’ultimo minuto di gioco. Dalla lunetta però Dubai chiude i conti, infliggendo a coach Poeta la quinta sconfitta su sei gare disputate in Eurolega
- Armani Olimpia Milano-Dubai Basketball 97-101 (23-29, 26-27, 19-27, 29-18)
- Armani Olimpia Milano: Burnell 0, Cole 14, Wright 16, Diop 1, Bolmaro 11, Thompson 4 Ricci 0, Hall 6, Guduric 3, Mathews 21, Peters 12 Booker 9
- Miglior rimbalzista: Peters 8
- Miglior assistman: Cole 7
- Dubai Basketball: Okobo 10, Bacon 29, Blossomgame 14, Mintz 0, Bertans 11, Kondic 0, Kabengele 18, Diakite 2, Shengelia 4, Wright IV 6, Petrusev 7, Walkup 0
- Miglior rimbalzista: Blossomgame 6
- Miglior assistman: Okobo 5