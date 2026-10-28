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Eurolega, Tavares supera Hines: ora è il miglior rimbalzista nella storia del torneo

Eurolega

Con i 12 rimbalzi strappati ieri sera nella vittoria del suo Real Madrid sul campo del Baskonia Walter Tavares ha effettuato il sorpasso su un'autentica leggenda come Kyle Hines. Ora il centro dei Blancos, a quota 825 rimbalzi in carriera, è il miglior rimbalzista nella storia dell'Eurolega

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Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme, perché che Walter Tavares fosse uno dei migliori centri ad aver mai giocato in Eurolega era cosa nota. Ieri sera, però, il lungo del Real Madrid, punto fermo dei Blancos da ormai quasi dieci anni e due volte campione in Europa con la squadra, ha tagliato un traguardo a dir poco storico. I 12 rimbalzi catturati nella vittoria in trasferta sul campo del Baskonia gli hanno infatti permesso di superare Kyle Hines e, raggiunta quota 825 in carriera, diventare il miglior rimbalzista nella storia dell'Eurolega. Un primato che ora Tavares punta a migliorare ulteriormente, magari provando a togliersi qualche soddisfazione con il Real dopo la finalissima persa il maggio scorso contro l'Olympiacos.

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