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Eurolega, Olympiacos-Olimpia Milano 84-78: gli highlights | Sky Sport

Eurolega

Nonostante 40 minuti ben giocati sul campo dei campioni in carica, l'Olimpia Milano non trova la lucidità nel finale per vincere ad Atene contro l'Olympiacos. La squadra di coach Peppe Poeta torna da -11 a -2 nel quarto periodo, ma le giocate di Cody Miller-McIntyre (24 punti) e Sasha Vezenkov (23 punti) fanno la differenza in favore dei greci, che agganciano il Panathinaikos in vetta alla classifica dell'Eurolega

Olympiacos Piraeus-Armani Olimpia Milan 84-78 (25-19, 19-25, 25-17, 15-17)

  • Olympiacos Piraeus: Miller-McIntyre 24, Ward 14, Vezenkov 23, Papanikolaou 8, Hall 4, Jones 2, Ndiaye 3, Plotas 2, Milutinov 0, Joseph 4, Dunston 0, Konchar 0 
  • Miglior rimbalzista: Vezenkov 4 
  • Miglior assistman: Miller-McIntyre 4
  • Armani Olimpia Milano: Wright 16, Guduric 14, Cole 17, Mathews 3, Hall 5, Bolmaro 3, Thompson 3, Burnell 13, Peters 4, Diop 0, Ricci 0, Booker 0 
  • Miglior rimbalzista: Wright 5 
  • Miglior assistman: Hall 4
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