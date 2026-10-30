Nonostante 40 minuti ben giocati sul campo dei campioni in carica, l'Olimpia Milano non trova la lucidità nel finale per vincere ad Atene contro l'Olympiacos. La squadra di coach Peppe Poeta torna da -11 a -2 nel quarto periodo, ma le giocate di Cody Miller-McIntyre (24 punti) e Sasha Vezenkov (23 punti) fanno la differenza in favore dei greci, che agganciano il Panathinaikos in vetta alla classifica dell'Eurolega
Olympiacos Piraeus-Armani Olimpia Milan 84-78 (25-19, 19-25, 25-17, 15-17)
- Olympiacos Piraeus: Miller-McIntyre 24, Ward 14, Vezenkov 23, Papanikolaou 8, Hall 4, Jones 2, Ndiaye 3, Plotas 2, Milutinov 0, Joseph 4, Dunston 0, Konchar 0
- Miglior rimbalzista: Vezenkov 4
- Miglior assistman: Miller-McIntyre 4
- Armani Olimpia Milano: Wright 16, Guduric 14, Cole 17, Mathews 3, Hall 5, Bolmaro 3, Thompson 3, Burnell 13, Peters 4, Diop 0, Ricci 0, Booker 0
- Miglior rimbalzista: Wright 5
- Miglior assistman: Hall 4
Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano
Continua la stagione di Eurolega, con venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale e le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata dopo le prime sfide del nono turno EUROLEGA: GLI HIGHLIGHTS DI MILANO E BOLOGNA