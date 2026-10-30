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Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere le partite in tv e streaming

Eurolega

Olimpia e Virtus sono pronte a tornare in campo questa sera per il secondo dei due impegni del doppio turno di Eurolega. Milano fa visita all’Olympiacos (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina) mentre Bologna ospita il Besiktas (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

 

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Secondo impegno settimanale in Europa per Olimpia e Virtus, che hanno iniziato in maniera assai diversa la loro avventura in Eurolega. Milano, dopo la bella prova tramutatasi in sconfitta in volata sul campo del Panathinaikos, torna in campo ad Atene per affrontare l’Olympiacos campione in carica. Bologna, forse la vera rivelazione di questa prima parte di regular season, ospita invece il Besiktas e proverà a riscattare la sconfitta di mercoledì con lo Zalgiris per continuare a stupire. Prepartita dalle 20 con in studio Dalila Setti e i suoi ospiti, diretta dalle 20.15 per la palla a due su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina per Olympiacos-Milano e dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin per Bologna-Besiktas.

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