Il successo nel derby contro Cantù ha riportato l'Olimpia Milano alla vittoria in campionato, ma è in Eurolega che la squadra di coach Peppe Poeta è maggiormente bisognosa di una vittoria. In questa stagione infatti non ha mai vinto contro un'avversaria straniera, visto che l'unico successo in campo europeo è arrivato nel derby italiano contro la Virtus Bologna col canestro sulla sirena di Devon Hall. Era il 29 settembre e da lì in poi sono arrivate sette sconfitte consecutive, posizionandosi all'ultimo posto in classifica insieme al Baskonia. Per provare a risollevarsi serve un successo all'Unipol Forum contro il Valencia del grande ex Armoni Brooks, che torna a Milano dopo aver aiutato la squadra lombarda a vincere il triplete domestico (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) nella passata stagione da MVP. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto, con studio pre-partita in compagnia di Dalila Setti e Matteo Soragna.

Approfondimento Milano e Virtus ritrovano Brooks e Shengelia