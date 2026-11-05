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Olimpia Milano-Valencia in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Dopo il ritorno al successo in campionato, l'Olimpia Milano prova a risollevarsi anche in Eurolega dove perde da sette gare consecutive. Avversario di serata il Valencia del grande ex Armoni Brooks, quarto in classifica in questo inizio di stagione. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

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Il successo nel derby contro Cantù ha riportato l'Olimpia Milano alla vittoria in campionato, ma è in Eurolega che la squadra di coach Peppe Poeta è maggiormente bisognosa di una vittoria. In questa stagione infatti non ha mai vinto contro un'avversaria straniera, visto che l'unico successo in campo europeo è arrivato nel derby italiano contro la Virtus Bologna col canestro sulla sirena di Devon Hall. Era il 29 settembre e da lì in poi sono arrivate sette sconfitte consecutive, posizionandosi all'ultimo posto in classifica insieme al Baskonia. Per provare a risollevarsi serve un successo all'Unipol Forum contro il Valencia del grande ex Armoni Brooks, che torna a Milano dopo aver aiutato la squadra lombarda a vincere il triplete domestico (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) nella passata stagione da MVP. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin e le interviste di Gaia Accoto, con studio pre-partita in compagnia di Dalila Setti e Matteo Soragna.

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