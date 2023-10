Al via venerdì con la trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce la stagione europea dell'Olimpia Milano, che dopo le delusioni della scorsa Eurolega, va a caccia di un posto nei playoff. Ecco il calendario dell'EA7, in cui spiccano i due derby con la Virtus Bologna del 14 novembre e del 5 aprile. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

VIDEO. TORNA L'EUROLEGA SU SKY