Milano torna capolista solitaria dopo ko Brindisi

Mentre cambia ancora la testa della classifica con Milano che torna solitaria capolista dopo che nell’anticipo Brindisi perde in casa 81-92 contro Pesaro guidata da uno scatenato Carlos Delfino autore di 24 punti con 6 su 7 nelle triple e l’Olimpia ha ragione di Sassari con un quarto periodo da 30-11 firmato da Datome autore di 24 punti, nel gruppone di mezzo fino a questa giornata c’era una squadra che non vinceva una partita dalla scorso ottobre, collezionando 9 sconfitte consecutive tra coppa e campionato: la Reyer Venezia che, falcidiata dagli infortuni a dai giocatori fermati dal Covid, era alla ricerca di una vittoria per trovare un po’ di serenità. I campioni d’Italia in carica recuperavano Watt dopo quasi 60 giorni e di fronte si trovavano Varese che a suon di triple cominciava la partita scappando sul 6-12, dall’altra parte si mettevano al lavoro Tonut e De Nicolao che cominciavano e terminavano la rimonta chiudendo avanti 27-23 il primo quarto. Nel secondo però ancora per due volte le triple varesine facevano male: prima Jankovic e poi Strautins rimettevano Varese con la testa avanti all’intervallo. Nella ripresa la Reyer alzava la voce in attacco: ancora De Nicolao e Tonut firmavano un parziale di 16-2 che dava a Venezia il +2 nel terzo quarto e poi il +9 nell’ultimo con la compartecipazione di Daye. Ma la sofferenza non era ancora finita: Varese con l’ultimo arrivato Beane tornava ad un solo punto ma non riusciva a completare la rimonta perché i veneti coi tiri liberi e l’ultimo canestro di un Tonut da 21 punti chiudevano sull’86-77, chiudendo a 9 la striscia negativa e trovando un timido sorriso.