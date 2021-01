Reggio ko, Sassari alle Final 8 di Coppa Italia

Prima partita del 2021, penultima del girone d’andata con l’obiettivo, per molte squadre di guadagnarsi un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Con Milano, Brindisi e Virtus Bologna già sicure di partecipare alla kermesse della Lega, dietro a loro ancora tante squadre a sperare, tra queste Sassari, alla ricerca dell’aritmetica certezza e Reggio Emilia, per continuare a sperare di essere una delle sorprese della stagione, opposte in uno scontro diretto dal sapore di playoff. L’inizio è una sfida a distanza tra Baldi Rossi, per Reggio e Burnell per Sassari col primo quarto che si chiude col vantaggio reggino 23-21 grazie anche ai canestri di Kyzlink. Nel secondo la musica non cambia: Reggio va vicino al canestro coi suoi lunghi per accumulare una manciata di punti di vantaggio, la Dinamo si affida alle triple dei suoi esterni per tornare a contatto fino a quando in partita per gli emiliani entra finalmente anche Taylor: sono suoi gli 8 punti consecutivi che mandano Reggio negli spogliatoi avanti 37-34. Nella ripresa cambia lo spartito: a Taylor che guida i suoi sul perimetro, Sassari oppone il solito Bilan e chiude il quarto con due triple che valgono il vantaggio sardo all’ultimo riposo. Nel quarto finale sono le triple ad essere protagoniste: quelle di Baldi Rossi e Bostic che valgono il +3 Reggio, quella di Spissu che vale il +3 Sassari. Reggio ha l’ultimo pallone ed è Bostic che segna il 73 pari che porta le due squadre al supplementare. Dove a decidere la partita sono i due canestri di Burnell e Gentile per il 78-85 finale che dà alla squadra di Pozzecco la certezza di far parte delle 8 protagoniste della coppa Italia e costringe Reggio a giocarsi le sue carte nell’ultimo turno.