In attesa di giocarsi la partita più importante della stagione, quella di martedì prossimo contro Milano che potrebbe regalarle le Final Eight di Coppa Italia e il titolo virtuale di sorpresa dell’anno, Cremona affronta nella prima di ritorno l’altra sorpresa di stagione, Trieste, che ha gli stessi punti ma un posto al tavolo delle Final Eight se l’è già conquistato. L’inizio della coppia degli Williams è positivo per i lombardi che si portano sul 9-0, con Trieste che non riesce ad ingranare nonostante gli sforzi di Upson, mentre Cremona continua ad affondare le mani nel canestro avversario soprattutto con Lee. Il ritorno in campo di Fernandez, però, cambia la partita: il playmaker di Dalmasson segna e fa segnare i compagni e alla fine del primo quarto c’è un solo punto di vantaggio per la Vanoli. Che nel secondo parziale mette in partita anche Palmi e allora ci vuole un Jarvis Wiliams veramente ispirato: all’intervallo lungo si va con Cremona ancora avanti, 51-47. Nella ripresa cambia lo scenario: Trieste, sospinta dalle conclusioni di Fernadez e Da Ros, costruisce un parziale di 14-1 che si allunga fino al 24-5 quando in partita irrompono anche le triple di Doyle, mentre Cremona smarrisce tutte le sue certezze. La partita finisce virtualmente lì perché poi, nell’ultimo quarto, ci pensano Delia, Cavaliero e Grazulis a portare il vantaggio triestino fino al più 20 e chiudere in scioltezza sul 101-80, confermando la settima posizione in classifica.