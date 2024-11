Europei 2025, dove vedere la doppia sfida dell'Italbasket contro l'Islanda

Il percorso verso la qualificazione agli Europei del 2025 vedrà gli azzurri impegnati in una doppia sfida contro l'Islanda: la prima delle due partite a Reykjavik, la seconda in casa, a Reggio Emilia. La prima sfida contro gli islandesi sarà oggi, venerdì 22 novembre alle 20.30, in diretta su Sk y Sport Arena e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Prosegue il cammino della Nazionale azzurra maschile nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025 di basket. Dopo il successo nelle prime due sfide del girone contro Ungheria e Turchia, la prima per 83-72 e la seconda per 87-80, gli azzurri di coach Giammarco Pozzecco sono attesi da un doppio impegno contro L'islanda: l'ultima volta che le due nazionali si scontrarono, furono gli azzurri ad uscirne sconfitti, per 107-105 dopo un doppio supplementare. La prima sfida contro gli islandesi sarà oggi, venerdì 22 novembre alle 20.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna. Lunedì 25 novembre invece il secondo incontro, sempre contro l’Islanda a Reggio Emilia. Diretta su Sky Sport Uno e NOW alle 20.30, con pre partita dalle 20, sempre con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna e le interviste di Gaia Accoto.