Mirotic&LeDay show: Milano batte il Maccabi 98-86

Con una superba prestazione offensiva, Milano vince in casa contro il Maccabi Tel Aviv. LeDay e Mirotic vestono ancora i panni dei protagonisti, ma Messina trova contributi preziosi da quasi tutti i giocatori chiamati in causa e finisce con sei uomini in doppia cifra. Il Maccabi non molla mai, ma stavolta l'EA7 gestisce bene il vantaggio e non si lascia intimidire nei minuti finali

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite, terza di fila in casa, record quasi riportato in parità sul 5-6 e altra prestazione offensivamente brillante: Milano vince ad Assago contro il Maccabi Tel Aviv e dimostra di aver archiviato il pessimo inizio nella competizione. Messina rinuncia a McCormack (già fuori dai piani dopo l'arrivo di Gillespie?), preferisce tenersi Flaccadori non lasciandolo subito all'Italia di Pozzecco e lancia in quintetto Shields, tornato dall'infortunio e rodato nell'ultima di campionato a Cremona. L'americano non è ancora quello dei giorni migliori, ma in queste settimane di assenza Milano ha imparato a fare a meno di lui. Lo ha dimostrato anche stasera, trovando una prestazione efficiente di tantissimi giocatori, dalla monumentale coppia Mirotic-LeDay fino a Mannion, Causeur, Brooks e Dimitrijevic : tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno offerto un ottimo contributo.

La cronaca del match

LeDay è il primo a segnare, ma il Maccabi è più aggressivo e costringe subito Messina al timeout sul 2-9. La scossa funziona, perché Mirotic e Brooks si mettono in partita dall'arco e anche Shields si ripresenta con una penetrazione delle sue. L'attacco dell'EA7 diventa molto più fluido, ma la difesa continua a essere pigra, soprattutto in transizione, e il primo quarto finisce 20-22 (con il 50% da 3 e quasi il 67% in area per gli israeliani). Dalla panchina Dimitrijevic ha uno spettacolare impatto in attacco (4/4 con grandi invenzioni dal palleggio), mentre Causeur si esalta dall'altra parte del campo con quattro (!) palle rubate e conseguenti punti facili in transizione. Il resto della squadra fatica a trovare lo stesso spirito difensivo del francese, anche perchè le percentuali del Maccabi si mantengono molto alte, sia nei tiri costruiti che in quelli senza ritmo. L'EA7 vola in attacco con le cinque triple di fila scagliate da Mirotic (2), Mannion, Brooks, LeDay e va all'intervallo sul 50-43. Un +7 quasi striminzito, ma le ispirazioni di Jokubaitis e le giocate di Randolph-Sorkin tengono gli ospiti a galla.

Al rientro dall'intervallo i padroni di casa si mettono in testa di chiudere la partita con uno scatenato Brooks: 8 punti consecutivi e massimo vantaggio sul +13 (60-47). Successivamente ne aggiunge 8 anche LeDay, tra cui un clamoroso canestro reverse al volo su assist di Mirotic (con tanto di fallo subito). Il Maccabi però non stacca mai la spina e in attacco mantiene l'intensità alta, scegliendo di andare sempre al ferro con convinzione ed energia con i vari Randolph, Sorkin, Shayok e Hoard. La strategia funziona, perchè al 30' il punteggio è ancora aperto sul 79-70. Di Bartolomeo inaugura l'ultimo quarto con una tripla, facendo riecheggiare al Forum i fantasmi delle partite con Zalgiris e Alba. Randolph dalla media non sbaglia mai e fissa il -4 (81-77), ma LeDay si carica la squadra sulle spalle e allontana le minacce. Mannion legittima poi la grande fiducia che gli sta dando Messina con il canestro del +9 (88-79). Un vantaggio che stavolta l'Olimpia riesce a gestire, arrivando senza affanni alla sirena finale: finisce 98-86 e con la sensazione che, a differenza degli ultimi due anni, Milano sia riuscita subito a tamponare la crisi di inizio stagione.