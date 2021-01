Nello sport i numeri non sono tutto, ma a volte servono per dare una fotografia di una realtà particolare. E quella dell’Olimpia di quest’anno è decisamente diversa da tutte quelle del recente passato: la squadra di Messina, vincendo 77-82 a Treviso il suo 17° turno di campionato, è riuscita in un colpo solo a scrivere due pagine della sua storia già gloriosa: nel campionato italiano ha un record id 15 vittorie e una sola sconfitta, cosa che non accadeva dall’ormai lontano 1986, quello dell’Olimpia campione d’Europa ( arrivò poi a 22); questo successo, inoltre, tiene aperta una striscia di vittorie consecutive che è arrivata a 8 tra campionato ed Eurolega. Insomma, un gennaio così pieno di successi l’Olimpia non lo aveva mai avuto.



Contro Treviso non è stata però una passeggiata: dal duello inziale vicino a canestro che coinvolge Tarczewski per l’Olimpia e Mekowulu per Treviso si passa a quello lungo tutto il campo con Leday a cercare di lanciare la fuga milanese e Logan a mantenere Treviso a contatto. +1 Milano al primo quarto, poi il Chacho Rodriguez va al lavoro ma non basta perché Logan non è il miglior realizzatore del campionato per niente: le sue triple valgono il +3 Treviso annullato poi da un Leday assolutamente perfetto che rimette Milano avanti 42-45 all’intervallo.



Ripresa che segue il solito copione: Tarczweski e Leday a spingere avanti Milano, Logan a riportare sopra Treviso, il Chacho e Datome a ribaltare la situazione e Sokolowsli e chiudere sul 65 pari il terzo quarto. Nell’ultimo periodo a decidere sono ancora il Chacho e Leday per Milano che chiude sul 77-82 ed ora pensa alla doppia sfida casalinga di Eurolega per mantenere quel quarto posto in classifica che, a proposito di record, Milano non aveva mia abitato in precedenza nella storia della competizione.