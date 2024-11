L'Eurolega come l'NBA, Kaunas un po' più vicina agli States: tutto merito di Lonnie Walker IV, stella dello Zalgiris allenato da Trinchieri con un passato nella lega cestistica più famosa del pianeta. Il classe 1998 ci ha messo pochi minuti per entrare nel tabellino del match col Panathinaikos e regalare al pubblico lituano una schiacciata da urlo, di quelle che valgono da sole il prezzo del biglietto. Per la cronaca lo Zalgiris ha battuto i greci 84-77 con 24 punti di Walker

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT