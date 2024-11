L'Italbasket 'vede' gli Europei: Islanda ko 71-95

La cronaca del match

L'equilibrio sul parquet dura pochi minuti il tempo: l'Islanda, infatti, inizia bene con la tripla di Gudmundsson dopo i primi punti di Tessitori e sembra funzionare la transizione in rapidità con cui, dopo il canestro di Hlinason, si porta sul parziale 12-8. La fiammata, però, si spegne lì e con i tiri liberi di Tessitori inizia il suo lungo dominio che la porta al 12-27 al termine del primo quarto coi 2 punti sotto misura di Akele. I ragazzi di Pozzecco non concedono nulla, se non dalla lunetta, e - nonostante percentuali non all'altezza da tre e un po' di deconcentrazione in mezzo al quarto - arrivano ad accumulare un vantaggio di +26 prima del rimbalzo di Gunnarsson che porta le squadre all'intervallo sul 25-49.



La partita sembra già chiusa, ma l'Italia torna con l'atteggiamento sbagliato dagli spogliatoi (e senza Pozzecco per via di un'emicrania, rientra Casalone al suo posto), al contrario dell'Islanda che ne mette in fila una dietro l'altra e si porta sul -9. I liberi di Akele, dopo oltre cinque minuti a secco, restituiscono un po' di serenità agli azzurri che, in questo parziale, ottengono i punti principali grazie alle triple in serie di Basile, Rossato e ancora un ottimo Akele (13 punti finali). I padroni di casa non demordono e vanno sul 54-65 prima degli ultimi 10 minuti, in cui a scacciare i fantasmi ci pensa un grande Grant Basile, all'esordio, dominante sia dietro che in termini realizzativi (19 punti, davanti ai 15 di Bortolani). L'Italia vince 95-71 e ora è a un passo dall'obiettivo