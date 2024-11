Italia qualificata ma ko: vince l'Islanda 81-74

Italia qualificata aritmeticamente agli Europei 2025, ma sconfitta a Reggio Emilia: la squadra di coach Pozzecco cade contro l'Islanda con il punteggio di 81-74. Nonostante il ko Melli e compagni staccano il pass per il torneo continentale grazie al successo della Turchia in Ungheria. Gli azzurri tornano in campo il prossimo 20 febbraio: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW