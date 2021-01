Cantù vince il derby con Varese sempre più ultima

Qualche tempo fa, ma stiamo parlando ormai del secolo scorso, questa partita decideva molto spesso lo scudetto. Oggi, Cantù-Varese è il derby che vale quasi uno spareggio per non retrocedere. La sfida numero 148 della storia, infatti, quella che mette in campo 13 scudetti e 7 coppe dei campioni complessivamente, vede Varese in ultima posizione in classifica e Cantù in penultima con le due squadre che hanno la striscia di sconfitte più lunga di tutta la serie A. Colpa del covid certo, colpa degli infortuni e dei problemi che hanno costretto le due squadre a cambiare allenatore in corsa e in campo tutta questa precarietà si vede.

La partita

Varese, ancora decimata dalla pandemia, si affida al solito Scola per tenersi a contatto con gli avversari che invece hanno in Smith il giocatore che fa la differenza nel primo quarto chiuso avanti 27-24. Nel secondo il palcoscenico se lo prendono gli italiani: il diciottenne Procida spinge Cantù a +5, De Vico tiene a contatto Varese e all’intervallo c’è ancora partita: 48-42. Nella ripresa è ancora De Vico a dare ossigeno agli uomini di Bulleri ma non basta perché Cantù vola a +10 con Pecchia. L’orgoglio di Varese ha il volto prima di Jacovics e poi di De Nicolao che rimettono le due squadre ad un solo possesso. Ma nel quarto periodo Varese finisce come prevedibile la benzina: ne approfittano prima Johnson e poi un Procida da 16 punti in 17 minuti che firmano la vittoria 97-82 che condanna Varese in ultima posizione con 6 sconfitte consecutive e 11 sulle ultime 12 partite.