I quarti cominciano con Milano-Reggio Emilia. L’Olimpia ha riposato nell’ultimo turno ed è, come sempre, la favorita dall’alto della sua classifica: la profondità del roster, nonostante le incertezze sulle presenze di Micov e Rodriguez , non si discute con la coppia Delaney - Punter a fare da terminali offensivi e Datome da tiratore designato sul perimetro. Reggio, sconfitta nel derby con la Virtus, ha invece identità italiana con Candi e Baldi Rossi che rappresentano sicurezze importanti.

Virtus Bologna-Venezia

Virtus Bologna-Venezia è sulla carta il quarto più intrigante: la Virtus, quasi sicuramente senza Belinelli, ha la coppia di piccoli più spettacolare e redditizia del campionato: Teodosic e Markovic sono in grado di fare la differenza in ogni momento, sorretta anche dal lavoro e dall’atletismo dei suoi lunghi. E a proposito di lunghi Venezia, alla sua sesta vittoria consecutiva, si appoggia sulla fisicità e la tecnica di Watt, uno dei migliori del campionato, e sulle mani d’oro di Daye per cui non ci sono distanze impossibili per mettere il suo tiro.