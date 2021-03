Brindisi seconda da sola: Virtus Bologna ko 91-85

L’anticipo della 22^ giornata è la sfida tra Brindisi e Virtus Bologna le due seconde in classifica, appaiate inseguitrici della capolista Milano. Il primo tentativo di allungo è brindisino con Perkins e Bostic a trovare da sotto e da fuori i canestri del +5. Bologna allora si affida al suo leader Teodosic che non delude le aspettative: un gioco da quattro punti per il vantaggio Virtus, che va al primo riposo sotto di uno grazie ad un jolly pescato da Bell ma nel secondo quarto trova un Belinelli che dopo 6 errori segna 5 punti in fila che valgono il 43-48 Bologna dell’intervallo. Nella ripresa Brindisi chiede aiuto ai suoi attaccanti: prima Thompson e poi Bostic confezionano un 13-4 dalla distanza per tornare avanti e ci vuole il solito Teodosic per rimandare l’esito della sfida al quarto quarto col canestro del 73 pari dell’ultimo riposo. La volata si apre con 5 punti brindisini dl giovane Visconti poi la sfida si sposta sotto canestro tra Gamble e Perkins fino a quando è Bostic a decidere con due canestri e quattro tiri liberi il 91-85 finale che vale la seconda posizione solitaria di Brindisi e la prima sconfitta esterna della Virtus dopo 24 vittorie consecutive tra coppa e campionato.