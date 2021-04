La Virtus travolge Sassari e consolida il 2° posto

Mentre la capolista Milano attende Pasquetta per espletare il suo turno in campionato, i riflettori della 25° giornata si accendono sulle inseguitrici con lo scontro diretto tra Sassari e Virtus Bologna con la prima a cercare di dimezzare il distacco sulla seconda che vuole rimanere invece damigella d’onore. Il primo quarto ha tutti i colori della Dinamo che prima con Bilan e Gentile e poi con Benzius e Kruslin si costruisce un tesoretto che la porta alla prima sirena sul 22-13. Nel secondo quarto, come sempre succede l’ingresso di Teodosic cambia la faccia della partita bolognese: il fenomeno serbo segna e fa segnare i compagni ricucendo lo strappo con la tripla della parità di Hunter e poi ci pensa il trio degli italiani, Abass, Belinelli e Pajola a portare la Virtus all’intervallo avanti 43-49 con un quarto da 36 unti, il più prolifico di tutta la sua stagione. Ma non basta perché nella ripresa è ancora Bologna che vuole chiudere la pratica e lo fa ancora con gli italiani: Ricci, Belinelli e Pajola affondano Sassari che non ha più energie: 32-12 il parziale per il 55-81 dell’ultimo riposo che chiude virtualmente la sfida e consente a Bologna nel quarto periodo di firmare il 108-77 finale e mettere la testa già sulla doppia sfida di semifinale d’Eurocup contro il Kuban che potrebbe darle addirittura il pass per la prossima Eurolega.