Varese vince in volata il derby contro Milano

Nella seconda metà del secolo scorso il derby Milano-Varese rappresentava un pezzo di scudetto, oggi nella sfida numero 183 con ben 38 scudetti sul parquet è quella tra la capolista, Milano, che però arriva da 8 giorni di trasferta nella quale ha speso molte energie ma si è conquistata l’acceso ai playoff d’Eurolega e una delle squadre, Varese, che fanno parte del gruppone di coloro che sono sospese tra le zone playoff e retrocessione ma che è nel bel mezzo di una serie di tre vittorie consecutive. Ne viene fuori una partita di grande tensione, con l’Olimpia che cerca subito l’allungo grazie ai canestri di un ispirato Datome e Varese che si affida al veterano Scola per ribaltare la situazione e a Ruzzier per allungare sul 18-24 del primo quarto. Nel secondo sale in cattedra Tony Douglas che da solo porta i varesini in doppia cifra di vantaggio ma Milano ha ancora la forza di rientrare e con Leday firma il nuovo vantaggio. Partita che si gioca sulle percentuali e quelle di Varese sono migliori: Ruzzier e Douglas la riportano a +9 ma non è ancora finita. Nella volata finale le tre triple del Chacho servono per il +1 Milano ma Douglas risponde dalla stessa distanza. Nell’ultimo giro di orologio è Hines con un gioco da tre punti a scrivere l’81-80 ma l’uomo del destino varesino è Ruzzier canestro e fallo che vale l’81-83 con cui Varese vince il derby e la quarta vittoria consecutiva la porta vicina ai playoff costringendo Milano alla seconda sconfitta consecutiva in campionato.