Dopo 26 giornate di campionato cambia la testa della classifica perché Brindisi si infila sulla testa la corona di regina dopo aver battuto Milano 80-71 in una partita alla quale si presentava senza tre giocatori fermati dal Covid e senza il suo capo allenatore. Il capolavoro arriva con lo sforzo di 8 giocatori che riescono in più di un’occasione a tenere dietro l’Olimpia. Nel primo quarto la sfida a distanza è tra Punter per i milanesi e un Willis stratosferico per i brindisini anche se al 22-17 del primo quarto dà una mano anche Krubally. Nel secondo Willis continua il suo spettacolo ma Milano reagisce, con la tripla di Delaney si porta a -2 ma Willis e Bell la rimettono a -9 con due giocate perfette. Ci riprova l’Olimpia, guidata dal Chacho Rodriguez infallibile dalla distanza per il nuovo -2 ma questa volta è Zanelli a firmare il 41-35 dell’intervallo.

Nella ripresa la partita si sposta sull’arco ma se per Milano è solo il Chacho a trovare la misura, per Brindisi sono gli italiani Gaspardo, Udom e Visconti prima a chiudere il periodo a +9 e poi ad allungare sul +13 a inizio quarto quarto. Troppo tardi arrivano le triple milanesi: Bostic è l’uomo del destino brindisino. Segna e fa segnare Gaspardo per la vittoria che vale la parità ai punti in classifica con Milano e Virtus Bologna, vittoriosa in casa con Trieste grazie ai 17 punti di Abass e i 16 di Adams, ma la prima posizione per la classifica avulsa.