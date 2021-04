Milano vince il derby d'Italia: Virtus ko 94-84

Il derby d’Italia numero 177, quello tra Olimpia e Virtus, è l’anticipo della 28° giornata di campionato e difronte si trovano due squadre che dal punto di vista emotivo sono davvero sulla lama del rasoio: Milano in attesa di entrare nei playoff d’Eurolega ma con le ultime uscite in campionato non certo brillanti e Bologna che invece ha ancora addosso le cicatrici dell’eliminazione dall’Eurocup. Seconda contro terza, ma il sapore di playoff è intenso fin dall’inizio: l’Olimpia parte a marce altissime coi canestri di Shields e Leday per il primo break e la Virtus appare bloccata. Ci pensano Abass prima e un Alibegovic extralusso poi a riportarla a due possessi di distanza nel secondo quarto ma Milano può sfruttare uno Shields infallibile: il danese di passaporto americano mette in fila una serie di triple che mandano Milano in spogliatoio sul 53-39. La ripresa vede una Virtus diversa: più intensa e meno impacciata. Belinelli e Teodosic confezionano un 11-2 di parziale che riapre la sfida e nonostante Shields e Leday la tengano a distanza tutto è ancora da giocare. -5 per entrare nel quarto quarto nel quale la coppia Belinelli-Teodosic segna i canestri che valgono il -3. Ma gli uomini del destino per l’Olimpia sono Leday, che chiude a 20 punti segnati, e Shields , che finisce con 35 e l’Olimpia porta a casa un 94-84 che ha anche il sapore delle prove generali in vista della gara 1 di playoff d’Eurolega in programma martedì al Forum contro il Bayern di Trinchieri.