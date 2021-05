Serie A: Brindisi seconda, Trento ai playoff

Si conclude la stagione regolare più strana e complicata della storia, fatta di tanti rinvii per covid, tanti infortuni e tante pause forzate. C’erano gli ultimi verdetti da decidere e alla fine a sorridere più delle altre sono Brindisi e Trento: la prima, dopo aver giocato tre partite in sei giorni a causa del covid, aveva bisogno di una vittoria per fissare la seconda posizione. Che è arrivata battendo Varese 108-84 con grande partecipazione di tutti i suoi titolari: 6 giocatori in doppia cifra con tutti gli stranieri, condotti da Harrison e Thompson, a dare il loro contributo e con grande appoggio anche di Gaspardo e a nulla è servita l’ennesima partita in doppia cifra di Scola.

Trento invece era padrona del proprio destino perché vincendo si sarebbe assicurata l’ottava e ultima posizione disponibile: di fronte però si trovava la Virtus che aveva ancora la speranza di poter arrivare seconda. Ne è venuta fuori una partita incandescente, con Bologna a scappare via all’inizio grazie ai canestri di Gamble e di Belinelli, Trento ad inseguire con le triple di Maye e Browne ma l’equilibrio rimane costante fino alla fine: Williams e Belinelli si sfidano ad alternare i vantaggi nella ripresa, ma a risolvere sono le triple di Browne e i voli sopra al ferro di Williams per l’83-91 finale. E così si compone il tabellone coi playoff che cominceranno tra 48 ore: dalla parte sinistra del tabellone Milano capolista affronterà proprio Trento in una serie con molti back to back per consentire all’Olimpia di giocarsi le sue carte europee alle Final Four, l’altra sfida sarà una classica tra Venezia e Sassari, dall’altra parte Brindisi si troverà di fronte Trieste e la Virtus se la dovrà vedere con Treviso. E non ci sarà più un attimo di respiro.

Playoff, gli accoppiamenti: