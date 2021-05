Playoff, ok Olimpia, Venezia, Virtus e Brindisi

Le prime quattro in classifica vincono gara-1 dei quarti di finale. Milano ha vita facile, Venezia soffre fino al supplementare, Virtus e Brindisi trovano l’allungo giusto. Tra meno di 24 ore ancora in campo per gara-2

Tutte in campo per gara-1 le otto invitate al grande ballo dei playoff. Si comincia con Milano che ha una serata tranquilla contro Trento: subisce prima un parziale di 16-3 per il pareggio e il sorpasso di fine primo quarto coi canestri di Punter e Datome, poi piazza un ulteriore allungo a fine secondo quarto: questa volta con le triple di Shields e Moraschini per il 49-34 dell’intervallo. Nella ripresa è tutta leggerezza: Trento lascia la partita, Hines e Shields ne approfittano per rimpinguare il proprio tabellino e il finale è 88-62.

Decisamente più complicata la serata di Venezia che con Sassari ha bisogno di un supplementare per portare a casa la vittoria 92-91, dopo che la Dinamo era riuscita a trovare l’allungo iniziale opera del solito Bilan, in odore di MVP del campionato e di Bendzius per arrivare all’intervallo avanti 35-43. Nella ripresa la reazione della Reyer: prima Tonut e poi Stone chiudono il divario, Stone nella volata finale firma il vantaggio 81-79 ma è Gentile ad impattare per il supplementare: nel quale a meno di 10 secondi i tre liberi di Spissu danno la speranza della vittoria sarda ma a 2 secondi dalla sirena un due su tre dalla lunetta di Daye vale la vittoria dei veneziani.

Meno complicata ma comunque impegnativa la vittoria della Virtus su Treviso: non basta il 14-2 iniziale a firma Belinelli e Hunter perché Treviso rientra con le triple di Imbrò. Bologna allora si deve rimettere al lavoro. Teodosic come al solito inventa per sé e per gli altri e Bologna si ritrova in doppia di cifra di vantaggio ma Russell la va a riprendere. A decidere nel terzo quarto sono i canestri di Belinelli ma anche di Pajola per chiudere sul 91-72.

La serata si chiude con Brindisi che impiega un solo quarto, il secondo, per domare le velleità di Trieste: Perkins, Harrison e soprattutto Thompson costruiscono un 22-10 che decide l’incontro che si chiude con l’85-64 finale. E domani si replica, con le gare 2 a distanza di sole 24 ore.