Venezia batte Sassari alla bella, è in semifinale

In una serie in cui le prime quattro partite hanno tutte avuto lo stesso andamento e a decidere è stato il fattore campo, anche la gara 5 tra Venezia e Sassari non poteva sfuggire a questa regola. L’equilibrio del primo quarto è dettato dalle conclusioni di Bendzius e Bilan per il minimo vantaggio Dinamo e da quelle di Daye e Cerella per il +1 Reyer. Il parziale sardo arriva puntuale nel secondo: la coppia Katic-Kruslin esce dalla panchina per costruire un 17-4 che manda Sassari negli spogliatoi avanti 36-49. Il vantaggio ospite aumenta anche nella ripresa con un Bilan assolutamente incontenibile e la tripla di Kruslin serve per il massimo vantaggio, +19. Ma nell’ultimo periodo ancora una volta Venezia mette in campo tutte le energie rimaste: Stone guida la rimonta, Daye gli dà una mano ma l’aggancio con un break di 12-2 arriva da due giocatori fino a quel momento a digiuno di punti: Chappell e De Nicolao. Nella volata finale a mandare la Reyer nel paradiso della semifinale dove incontrerà Milano è Tonut che mette la tripla del sorpasso e il 93-91 fa esplodere la gioia dei veneziani lasciando con la bocca amara a Sassari.